ЦБ продлил ограничения на снятие валюты

Банк России сообщил о продлении на 6 месяцев ограничений на снятие наличной иностранной валюты. Мера принята до 9 марта 2025 года, сообщила пресс-служба регулятора.

Подчеркивается, что ограничения сохранили из-за рестрикций Запада, которые введены в отношении РФ. Речь идет о запрете для отечественных финансовых институтов приобретать наличную валюту западных государств.

В сообщении говорится, что для граждан, «чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 00:00 по московскому времени указанной даты, но не более $10 тыс. или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета, при условии, что они ранее не реализовали такую возможность».

В ЦБ подчеркнули, что остальные средства все еще можно получить в российской валюте. При этом выплачиваемая сумма денег не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по курсу ЦБ РФ для средств, которые были размещены на счете до 9 сентября 2022 года. Деньги, оставленные на счете после 9 сентября 2022 года, выдаются по курсу банка на дату выдачи.