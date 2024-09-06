Объем покупок иностранной валюты физлицами значительно вырос

В России наблюдается более чем двукратное увеличение покупок иностранной валюты гражданами РФ в августе к уровню июля. Объем составил 98,1 млрд рублей, следует из последнего «Обзора рисков финансовых рынков» Банка России.

В аналогичный период 2023-го физлица закупились валютой на 3,1 млрд рублей. Согласно данным регулятора, наибольшую часть покупок иностранной валюты осуществляли в российских финансовых организациях.

В большинстве случаев российские граждане приобретают наличную валюту для поездок за границу (доля составила 51%). Популярностью пользуется и формирование накоплений в валюте. Среди самых востребованных иностранных валют - доллар и евро.

Ранее сообщалось, что, по данным Reuters, наличные доллары и евро на сумму $2,3 млрд были ввезены в Россию, несмотря на запрет, который США и ЕС ввели в марте 2022 года после начала конфликта на Украине. Агентство ссылается на таможенные данные, которые были предоставлены неназванным «коммерческим поставщиком».