В России снизились цены на продукты

В России зафиксировано падение потребительских цен. Оно составило 0,02%, сообщает «МК» со ссылкой на данные Росстата.

Речь идет о периоде с 27 августа по 2 сентября. Указанная динамика наблюдается впервые с февраля 2023 года. Как отмечается, в сегменте продовольственных товаров снижение оценивается в 0,01%. В годовом выражении повышение цен замедлилось с 9,01 до 8,87%. В частности, цены упали на плодоовощную продукцию – на 1,66%. По некоторым культурам снижение цен оказалось весьма значительным. Так, морковь подешевела на 4,6%, капуста белокочанная на 4,3, картофель – на 3,5%, свекла на 3,7, а лук и яблоки на 1,7%.

Эксперты, опрошенные изданием, рассказали, удержится ли недельная дефляция в стране. Профессор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец отметил, что в России прогнозируется рост цен.

«Сегодня у нас продолжается активный рост зарплат, в номинальном выражении на 15-20%. Вслед за ними будут подтягиваться и цены», - отметил собеседник.

Инфляция по итогам года составит 8-10%, предположил специалист. По его словам, продовольственная инфляция будет выше среднестатистической, около 12%, а по промышленным товарам - около 8%.

Ранее глава Сбера Герман Греф в кулуарах Восточного экономического форума заявил, что пик инфляции в России еще не пройден, несмотря на первую в этом году недельную дефляцию. При этом он выразил надежду, что в сентябре в стране будут близкие к нулю темпы роста цен.