Нефтегазовые доходы России взлетели

За первые восемь месяцев текущего года российский бюджет пополнился на 7,55 трлн рублей. Речь идет о нефтегазовых доходах, следует из данных, размещенных на сайте Минфина РФ.

Показатель на 56,2% превысил уровень аналогичного периода 2023-го. В министерстве выразили уверенность в том, что в дальнейшем также будет наблюдаться устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем.

Что касается ненефтегазовых доходов РФ, то за восемь месяцев они продемонстрировали рост на 27,3% год к году, до 15,47 трлн рублей. В общей сложности федеральный бюджет получил доходы в размере 23 трлн рублей.

Ранее «Известия» со ссылкой на данные Минфина, сообщили, что в первом квартале 2024 года поступления в бюджет РФ от налога на прибыль увеличились почти в 1,7 раза в сравнении с аналогичными периодом прошлого года. Показатель достиг 565 млрд рублей против 339 млрд рублей за аналогичный период 2023-го.

Министр финансов РФ Антон Силуанов отмечал, что в 2025 году бюджет РФ дополнительно пополнится благодаря изменению налоговой системы на 2,7 триллиона рублей.