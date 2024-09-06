Востоковед указал на скрытое соперничество России и Китая

Востоковед, китаист Николай Вавилов в интервью Tsargrad.tv указал на скрытое соперничество России и Китая. По его словам, Москва формирует свой контур влияния на Востоке.

Эксперт напомнил, что в 2024 году президент России Владимир Путин встречался с лидером КНР Си Цзиньпином, а затем с руководителями стран, являющихся ключевыми соседями Пекина, таких как Казахстан, Северная Корея, Вьетнам, Монголия.

«Россия в новом мире формирует свой контур влияния, в том числе и на китайские интересы. Я об этом постоянно говорю: китайцы очень сложные переговорщики. Серьезно. Они умеют выкручивать руки. Иначе они не были бы мировой торговой империей. Чтобы с ними переговоры вести на равных, нужно иметь свой контур влияния», — сказал Вавилов.

Он добавил, что Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке объединил многих партнеров России в регионе. А далее грядет саммит БРИКС, который станет вершиной политической активности Москвы за последнее десятилетие.

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. В этом году главная тема форума — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Как отмечал политконсультант, стратег, автор Теlegram-канала «Смыслы и Стратегии» Станислав Корякин, ВЭФ — это возможность «сверить часы», продемонстрировать возможности страны, договориться о конкретных условиях поставок товара или реализации проектов.