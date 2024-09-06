В Кремле рассказали о ходе переговоров по «Силе Сибири — 2»
Переговоры по строительству газопровода «Сила Сибири — 2» продолжаются, однако окончательных договоренностей на текущий момент нет.
Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
«Это проект, который относится к категории мегапроектов. Он очень сложный. А главное, это коммерческий проект. И для его реализации ведутся коммерческие переговоры. Коммерческие переговоры всегда ведутся в режиме тишины и ведутся очень долго, скрупулезно», — сказал представитель Кремля.
«Сила Сибири — 2» — проектируемый магистральный газопровод, который протянется между газовыми месторождениями Сибири и Синьцзян-Уйгурским автономным районом на западе Китая. Планируется, что он сможет обеспечить поставку до 50 млрд кубометров природного газа в год из России в КНР через Монголию.
Предсказана судьба «Силы Сибири-2» после требования Китая о ценах на газ
В июне официальный представитель МИД КНР Мао Нин ответила на вопрос журналистов, «не застопорился» ли проект «Сила Сибири — 2». Дипломат подчеркнула, что лидеры Китая и России достигли консенсуса насчет поиска взаимовыгодных точек соприкосновения, углубленной интеграции интересов и достижения обоюдного успеха.