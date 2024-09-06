Минфин оценил дефицит бюджета РФ

Дефицит федерального бюджета РФ, по предварительной оценке Минфина, за январь - август 2024 года составил 331 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.

Доходы бюджета за отчетный период составили 23,029 трлн рублей, что на 35,5% больше, чем годом ранее; расходы достигли 23,360 трлн рублей (+22,2%).

В Минфине отметили, что исполнение федерального бюджета осуществляется в соответствии с параметрами первичного структурного дефицита, определенного в законе о бюджете, а операции по использованию/формированию средств ФНБ проводятся в рамках механизма бюджетного правила.

"Минфин России обеспечивает исполнение поручений по реализации Послания президента Федеральному собранию, в том числе в части финансирования программ развития и формирования перспективного финансового плана на 2025-2030 гг. Закладываемая параметризация доходной базы и расходных обязательств федерального бюджета обеспечивает первичный структурный баланс с 2025 года в соответствии с параметрами "бюджетного правила", - говорится в материалах министерства.

Это будет содействовать усилению сдерживающего влияния операций бюджетного сектора на инфляционные процессы, а на среднесрочном горизонте поддержит устойчивость бюджетной системы и укрепит макроэкономическую и финансовую стабильность РФ, добавили в Минфине.