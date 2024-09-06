Для российских предпринимателей Индия - «черный ящик». С таким заявлением выступил заместитель торгового представителя Российской Федерации в Индии Евгений Грива, передает агентство «Прайм».

Грива принимает участие в сессии «Экономическое сотрудничество России, Индии и Китая в форматах БРИКС и РИК на евразийском пространстве: синергия и баланс интересов» на ВЭФ. Он обратил внимание на то, что данная южноазиатская страна открыта для российского бизнеса.

По словам заместителя торгового представителя, за последнее время Россия «сделала энергетический переброс в Индию, взяв 30% ее рынка сырой нефти». Но лишь изучение с точки зрение экономики позволит поднять торгово-экономические отношения сторон на качественно новый уровень, указал Грива. Как заявил он, в настоящее время необходимо понять, каким образом можно эффективно продолжить взаимодействовать с индийской стороной.

Индия и Россия разрабатывают новые системы межбанковских обменов

Ранее аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов заявил «Известиям», что по итогам 2024 года товарооборот между Россией и Индией может увеличиться на 20–40%, до $78–91 млрд.