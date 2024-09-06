Мьянма задумалась о бартерной торговле с Россией

В департаменте планирования министерства сельского хозяйства, животноводства и ирригации Мьянмы заявили о планах страны осуществить запуск системы бартерной торговли с российской стороной. Как указали там, это позволит побороть санкционное давление, передает ТАСС.

По словам генерального директора департамента планирования министерства Чжо Све Лина, принимающего участие в Восточном экономическом форуме, на протяжении уже 20 лет действует бартерная система торговли с Китаем. В годы ее запуска отсутствовали предпосылки для ее введения в отношениях с РФ, так как «зависит от потребностей бизнеса», указал он.

Чжо Све Лин подчеркнул, что в настоящее время государство готово поставлять сельскохозяйственные продукты. Речь идет о рисе, масле, сахаре и морепродуктах, указал он. Также гендиректор сообщил о готовности Мьянмы обменивать эти товары на удобрения, нефть и газ из России.

Ранее турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин заявил РИА Новости, что в условиях проблем с платежными переводами может быть осуществлена бартерная торговля между Турцией и Россией.