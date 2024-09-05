США ввели санкции против компаний Индии за связь с РФ

Администрация Соединенных Штатов ввела санкции против судоходных компаний из Индии — Gotik Shipping Co и Plio Energy Cargo Shipping. По данным Минфина США, эти компании связаны с ООО «Арктик СПГ — 2» российской компании «Новатэк».

Уточняется, что под рестрикции также подпали два танкера для транспортировки СПГ под флагом Палау. Речь идет о газовозах Mulan и New Energy.

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что американские власти сами уничтожают доллар как мировую валюту, вводя санкции против других стран. Он рассказал, что, будучи на посту главы государства, тоже вводил санкции, однако очень быстро снимал их. По словам Трампа, другие страны, включая Россию, продолжают свое дело и говорят, что они больше не нуждаются в США.

Индия и Россия разрабатывают новые системы межбанковских обменов

До этого Financial Times писала, что Россия создала «тайный торговый канал» с Индией для обеспечения поставок критически важной электроники для военных действий на Украине. В отчете также говорится, что в октябре 2022 года Министерство промышленности и торговли России разработало конфиденциальные планы по расходованию около 82 млрд индийских рупий (около миллиарда долларов на тот момент) на поставку электроники по этому каналу.