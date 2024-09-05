Трамп заявил, что санкции вредят положению доллара

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что американские санкции являются причиной ослабления доллара в мире. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал во время своей речи в Экономическом клубе в Нью-Йорке. По его словам, санкции «убивают доллар и все, что он представляет». При этом Трамп считает, что санкции необходимо применять против тех стран, «которые этого заслуживают», но со временем их надо снимать.

«Я ввожу санкции и снимаю их как можно скорее, потому что в конечном итоге они убивают доллар и все, что он представляет. <...> Мы должны продолжать оставаться мировой валютой, я думаю, что это важно», — заявил он.

Трамп: санкции приводят к потере международной привлекательности США

Ранее Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах он создаст комиссию по повышению эффективности правительства, которую возглавит Илон Маск.