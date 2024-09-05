В Чехии предложили альтернативный маршрут транзита газа из РФ

Если Украина прервет транзит газа из России в страны Центральной Европы, они смогут воспользоваться альтернативным маршрутом доставки газа из Западной Европы через Чехию. С таким предложением выступили еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон и глава минпромторга республики Йозеф Сикела, передает «РИА Новости».

По их словам, чешская транспортная система обладает достаточной мощностью, чтобы заменить нынешнюю систему транзита в случае перебоев в поставках газа РФ через Украину в страны Центральной Европы. При этом Сикела отметил, что также необходимо искать замену российскому топливу у альтернативных поставщиков, например из Западной Европы.

«Необходимо не допустить ситуации, когда мы покупаем газ, который формально не российский, но при транспортировке в Европу обменивается на российский, и таким образом мы никуда не сдвинемся в своих усилиях по ограничению поставок газа из РФ», — добавил он.

Песков: у России есть альтернативные маршруты поставок газа в Европу

Сикела напомнил, что в конце 2024 года истечет срок действия российско-украинского соглашения о транспортировке газа и на данный момент, по его мнению, «нет никаких признаков», что оно будет продлено. Он подчеркнул, что в первую очередь это затронет страны к востоку от Чехии, которым придется заменять примерно 40-42 миллиона кубометров природного газа в сутки.