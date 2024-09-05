Американские власти сами уничтожают доллар как мировую валюту, вводя санкции против других стран, включая Россию, заявил бывший лидер США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп. Он рассказал, что тоже вводил санкции, однако очень быстро снимал их.

Нам необходимо, чтобы доллар оставался мировой валютой. Если мы потеряем доллар в качестве мировой валюты, это будет равноценно проигранной войне, — отметил кандидат в президенты.

Трамп выразил убеждение, что нынешняя американская администрация слишком часто использует санкции. По его словам, другие страны, включая Россию, продолжают свое дело и говорят, что они больше не нуждаются в США.

Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что Дональд Трамп ввел огромное число санкций против России. Он выразил надежду, что кандидат от Демократической партии Камала Харрис в случае победы на американских выборах этого не повторит.

До этого Дмитрий Песков заявлял, что слова Путина о предсказуемости президента США Джо Байдена относятся и к кандидату на пост американского лидера от демократов Камале Харрис. Песков добавил, что Кремль не делает предпочтений в американской предвыборной гонке.