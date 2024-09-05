Банк России повысил курс доллара

Банк России установил на 6 сентября официальный курс доллара на уровне 89,7044 рублей, сказано на сайте регулятора. Это на 78 копеек выше предыдущего показателя.

Кроме того, курс евро повышен на один рубль и 12 копеек, до 99,1927 рублей. В свою очередь, курс юаня не изменился и составил 12,5 рублей.

Ранее президент России Владимир Путин на полях ВЭФ заявил, что страна не проводит политику дедолларизации. По его словам, страна не отвергала расчеты в долларах, а ей отказали в этом.

Глава государства напомнил, что доллар стал доминирующей валютой после Второй мировой войны, результатами которой воспользовались Соединенные Штаты. По словам Путина, Вашингтон своими непродуманными и непрофессиональными действиями подталкивает страны к отказу от доллара.

В середине августа РБК со ссылкой на данные Центробанка за второй квартал 2024 года сообщил, что доля доллара и евро при расчете за российский экспорт впервые опустилась ниже 20%. Доля составила 17,6%, что говорит о сокращении показателя на 14,7 процентного пункта.

В апреле — июне прошлого года на доллар и евро приходилось 32,3% внешних расчетов России. Снижение доли американской и европейской валют наблюдалось при сотрудничестве РФ со странами Европы, включая Белоруссию. Это касалось и азиатского региона. В настоящий момент страны переходят на национальные средства платежа.