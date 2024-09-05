Страны ОПЕК+ договорились отложить восстановление добычи нефти, запланированное с октября, на два месяца, до декабря. Об этом сообщил ТАСС источник в одной из делегаций.

"Решено [отложить]. На два месяца", - сказал собеседник агентства.

С первого квартала 2024 года восемь стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, добровольно снижают производство на 2,2 млн баррелей в сутки (б/с). Однако с октября 2024 года эти страны планировали постепенно начать восстанавливать добычу нефти. При этом в ОПЕК+ допускали пересмотр решения о восстановлении добычи в зависимости от рыночных условий.

Согласно графику, в октябре объем увеличения добычи должен был составить 180 тыс. б/с.