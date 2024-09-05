В России поручили контролировать цены на продукты

Российским регионам, Минпромторгу и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) необходимо следить за ценами на рынке продовольствия. Такое поручение в ходе совещания о ситуации в АПК России сделал вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев, сообщает ТАСС.

Он призвал контролировать ценовую ситуацию в том числе по таких категориям товаров, как молочная и мясная продукция, хлебобулочные изделия и овощи. Кроме того, Минпромторг и ФАС должны будут проверить товаропроводящие цепочки по тем продуктам, где рост розничной стоимости опережает динамику производственных цен.

Если ведомства выявят факт необоснованного завышения цен, необходимо будет «принять исчерпывающие меры», сообщили в аппарате вице-премьера. Министерству сельского хозяйства, в свою очередь, в целях насыщения внутреннего рынка была поручена разработка мер таможенно-тарифного регулирования по отдельным видам продовольствия.

Ранее доцент кафедры экономики Института технологий управления РТУ МИРЭА Сергей Клишо спрогнозировал, что осенью россиянам стоит ожидать снижение цен на сезонные продукты питания, а также на некоторые узкие группы товаров. Однако массового снижения стоимости в более широких категориях, не связанных с сезонностью, ждать не стоит, отметил он. Причина в том, что часть экономики, работающая непосредственно на потребителя, не успевает за ростом доходов населения, объяснил эксперт.