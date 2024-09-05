Экономист указал на необходимость доплачивать молодым за отказ от удаленки

Молодые сотрудники в России не мотивированы возвращаться в офис после опыта удаленки, приобретенного в пандемию, что требует от работодателей введения стимулирующих доплат даже за переход на гибридный график работы, сообщил Александр Аузан, декан экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.

Такие выводы стали результатами исследования, проведенного МГУ совместно с российскими IT-компаниями, уточнил он.

"Молодых в офис нужно затягивать. Им нужно доплачивать за то, чтобы они хотя бы на часть времени вернулись в офис", - сказал он, выступая на пленарной сессии "Долголетие будущего", которая проходит в Гостином дворе на площадке форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".

"Старшее поколение, напротив, хочет ходить на работу. Потому что это социализация, общение. Они могут даже образовывать "ядро", "магнит", чтобы в какие-то дни и молодые появлялись в офисе", - отметил ученый, добавив, что представители старшего поколения более заинтересованы в медицинских корпоративных программах и мероприятиях, формирующих досуг.