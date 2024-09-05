Названа страна, которая является основным торговым партнером России

Основной торговый партнер России – Китай. Доля страны во внешней торговле РФ достигает 33%, заявил замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Владимир Ивин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), передает агентство «Прайм».

По словам Ивина, «у нас больше 130 миллиардов долларов торговля с Китаем». Далее в рейтинге идут Турция и Индия с показателем в 8,5%.

«То есть видите, какой разрыв. Поэтому и с нашей, и с китайской стороны есть намерение торговлю увеличивать. Поэтому еще раз повторюсь: мы все-таки сохраняем оптимизм, несмотря на все сложности», - отметил замглавы ФТС.

Ранее сообщалось, что, по данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам первых семи месяцев 2024 года вырос на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 136,67 миллиарда долларов.

Китайские банки начали принимать платежи из России

Также ранее полномочный представитель президента Российской Федерации в ПФО Игорь Комаров заявил, что в настоящее время Россия и Китай заинтересованы в налаживании новых торговых маршрутов и уверенно идут к обозначенной задаче — 200 млрд долларов двустороннего товарооборота.