Стало известно, во сколько обойдется модернизация БАМа

Работы по модернизации Байкало-Амурской магистрали (БАМ) до 2035 года обойдутся в более чем три триллиона рублей. Такую оценку предоставил глава Минтранса РФ Роман Старовойт в кулуарах Восточного экономического форума, передает Telegram-канал «Звезды».

В указанному сроку должна быть обеспечена провозная способность в 270 миллионов тонн, заявил Старовойт, отметив, что все идет в «точном соответствии с планом». Глава ведомства также анонсировал ее доведение до 180 миллионов тонн в 2024 году.

Весной сообщалось, что кабмином был одобрен третий этап проекта по модернизации инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей до 2035 года. Также ранее президент России Владимир Путин заявил, что на всем протяжении магистрали следует не только расшить узкие участки, но и проложить вторые пути.

Глава государства отметил также, что властям предстоит ввести в строй более 300 инфраструктурных объектов, включая дублера Северомуйского, Кузнецовского и Кодарского тоннеля, а также мост через Амур.

Также ранее Путин на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым отметил вклад его отца Гейдара в строительство Байкало-Амурской магистрали.