Путин оценил шансы мировой экономики прожить без российского газа

Президент России Владимир Путин заявил о планах страны продолжить поэтапно наращивать поставки газа в другие регионы планеты. Соответствующей информацией глава государства поделился на пленарной сессии Восточного экономического форума, передает ТАСС.

Путин отметил, что мировой экономике не удалось бы выдержать отказа поставок российских энергоносителей. При этом заявления об их отмене страны делают «не от большого ума», указал президент РФ.

Также он обратил внимание на то, что среди государств, которые на протяжении длительного времени просят о поставках российского газа, - Иран. Реализовать данный проект вполне возможно, подчеркнул Путин.

Ранее сообщалось, что украинская сторона отказалась от продления договора с РФ о транзите газа. Напомним, что действие документа подходит к концу в конце 2024 года. Глава аналитического и исследовательского центра в области энергетики Nomisma Energia Давиде Табарелли указывал на неготовность Европы к прекращению Украиной договора о транзите газа из РФ.