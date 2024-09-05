Минфин заявил об интересе западных инвесторов в повторном обмене активами

Инвесторы из недружественных стран заинтересованы в проведении второго раунда обмена заблокированными активами, но регуляторы стремятся их запугать.

Об этом заявил журналистам замминистра финансов Иван Чебесков в кулуарах форума АКРА "Цифровые финансы: новая экономическая реальность".

"На начальном этапе был огромный интерес со стороны западных инвесторов. Потом, когда им начинали конкретно говорить, что им нельзя участвовать, они, конечно, многие из них стали переживать больше. Но сейчас - почему мы продлили? Потому что мы все-таки видим этот интерес и видим, что те ограничения, которые были введены на Московскую биржу, заставляют иностранцев решать: можно ли им попробовать провести такой обмен или войти в какую-то совсем долгоиграющую историю с санкциями", - пояснил Чебесков.

Он также отметил, что повышение предельного объема для обмена активами в 100 тыс. рублей "пока отложено".

По словам замминистра, в ситуации с обменом активами Россия невольно становится защитником интересов зарубежных инвесторов.