В Турции повысили прогноз инфляции к концу года

Инфляция в Турции к концу 2024 года ожидается на уровне 41,5%. Об этом сообщил вице-президент Джевдет Йылмаз, оглашая программу экономического развития республики на 2025-2027 года. Ранее инфляция в Турции по итогам года прогнозировалась на уровне 33%.

На 2025 год прогноз инфляции в Турции составляет 17,5% в сравнении с 15,2% согласно прежней программе, принятой в прошлом году. На 2026 год инфляция в республике прогнозируется на уровне 9,7%, прежний показатель составлял 8,5%. К концу 2027 года инфляция ожидается на уровне 7%, сообщил Йылмаз.

По итогам августа инфляция в Турции составила 51,97% в годовом исчислении. По словам Йылмаза, с июня Турция вступила в период дезинфляции, что соответствует прогнозам властей.

"Благоприятное развитие макроэкономических показателей положительно сказалось на восприятии нашей страны инвесторами, кредитные рейтинги и национальные валютные резервы выросли", - сказал вице-президент.

На конец августа они составили $150,4 млрд в сравнении с $98,5 млрд годом ранее, отметил он.

Экономический рост в Турции к концу этого года ожидается на уровне 3,5%, ранее он прогнозировался на уровне 4%. По итогам 2025 года рост экономики в республике ожидается на уровне 4%, в 2026 году - 4,5%, к концу срока программы - 5%.

Доходы на душу населения по итогам текущего года должны составить $15 551, а к 2027 году вырастут до $20 420, сообщил вице-президент.

Обменный курс национальной валюты Турции к концу текущего года ожидается в 33,2 турецкой лиры за доллар, спустя год- 42 лиры за $1, а к концу 2027 году вырасти до 46,9 лиры за $1.