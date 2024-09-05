Санду обвинили в политизации закупок газа

Граждане Молдавии платят высокую цену за газ, так как президент Майя Санду и ее правительство политизировали его закупку в чужих интересах.

© EPA/ТАСС

Об этом заявил кандидат в президенты Молдавии, бывший генеральный прокурор Александр Стояногло комментируя заявления о ликвидации зависимости страны от поставок "Газпрома".

"Не нужно политизировать этот вопрос. Наши граждане должны получать газ по реальным ценам, которые есть на рынке. Мы не можем постоянно ходить с протянутой рукой и просить какие-то субсидии. Если выгоднее всего покупать у Румынии, значит, надо покупать у Румынии. Если у Украины - значит, будем покупать у Украины. Если лучшая цена у России - значит, нужно покупать у России", - сказал Стояногло.

Он подчеркнул, что власти должны использовать все возможные варианты, чтобы цена на газ была приемлемой для людей.

"Доступность [газа] - вот что важно, а не его происхождение. Я бы хотел спросить Майю Санду, почему она не участвовала в процессе приобретения газа, почему она просто проигнорировала его, и в конечном итоге вся страна погрязла в долгах, экономика разрушена, люди остались без денег", - отметил Стояногло.

В Молдавии после прихода к власти Санду и ее правящей Партии действия и солидарности тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, на электроэнергию - в четыре раза. Кризис спровоцировали акции протеста с требованием отставки Санду и правительства. По опросам социологов, подавляющее большинство жителей страны считает, что Санду должна отправиться в Москву, чтобы договориться о поставках газа по умеренным ценам.

С октября прошлого года молдавские власти заявили, что правый берег Днестра полностью перешел на закупки топлива у европейских поставщиков через государственное предприятие "Энергоком", а российский газ от "Газпрома" направляется для выработки электроэнергии на принадлежащую российской компании "Интер РАО" Молдавскую ГРЭС в Приднестровье, которая обеспечивает около 80% потребности Молдавии. Со своей стороны, оппозиция утверждает, что власти Молдавии продают по спекулятивным ценам населению тот же российский газ, но через коррупционные схемы у европейских посредников.