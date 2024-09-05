Путин оценил объемы использования нацвалют в расчетах с БРИКС

Доля национальных валют в расчетах России со странами-членами БРИКС достигла примерно 65 процентов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает агентство «Прайм».

Сегодня глава государства выступает на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2024). Он обратил внимание на то, что национальные валюты активно используются российской стороной и ее партнерами по БРИКС.

«Это естественный процесс», - подчеркнул Путин.

Ранее руководитель аналитического управления по глобальным рынкам инвестиционной компании Fontvielle Артур Мейнхард рассказал «Известиям», какие есть плюсы от использования во взаиморасчетах нацвалюты или дружественных РФ валют. В частности, по его словам, западные страны не отслеживает такие транзакции, чего не скажешь об операциях в американской и европейской валютах

До этого эксперты зафиксировали существенное падение доллара и евро в экспорте России. Показатель упал ниже 20%, что произошло впервые, писали СМИ. Как отмечалось, такой тренд обусловлен тем, что экспорт был переориентирован. Так, Азия наращивает свои закупки, прежде всего за счет КНР и Индии. Другой фактор – уход от недружественных валют, который дает возможность снизить риски вторичных санкций.