Премьер Малайзии заговорил на русском во время ВЭФ

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим принял участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), поздоровался с его участниками словом «здравствуйте» на русском языке и поблагодарил президента РФ Владимира Путина за приглашение. Видео с форума опубликовало «Ура.ру».

Ибрагим впервые принял участие в ВЭФ. В четверг, 5 сентября, он выступил на пленарном заседании форума. В своем выступлении политик также поблагодарил Путина за «стратегическое видение» при создании ВЭФ, передает ТАСС.

Ибрагим отметил, что формат ВЭФ способствует сотрудничеству разных стран. Также он заявил, что Россия занимает уникальное место в мире благодаря мягкой силе, «вызывая уважение и восхищение, завоевывая сердца и умы людей по всему миру».

Главные заявления Путина на ВЭФ

Премьер Малайзии рассказал, что его страна стремится вступить в блок БРИКС. Он отметил, что таким образом власти стремятся диверсифицировать свои усилия в области экономической дипломатии и укрепить сотрудничество со странами-членами БРИКС. Ибрагим добавил, что Малайзия выступает против финансовых монополий.