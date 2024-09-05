В четверг, 5 сентября, началось пленарное заседание Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) с участием президента РФ Владимира Путина. «Рамблер» собрал самые главные заявления главы государства.

Ориентация деловых маршрутов на Восток и Юг

Путин указал на активную переориентацию основных деловых связей и торговых маршрутов на Восток и Глобальный Юг, передает РИА Новости.

Путин объявил о новой выплате в 1 миллион для ряда семей России

Президент отметил, что вызовы, с которыми столкнулась страна, а также объективные тенденции набирают силу в мировой экономике. По его словам, основные деловые связи, торговые маршруты и вектор развития все больше переориентируются на Восток и глобальный Юг. Как уточнил глава государства, российские дальневосточные регионы дают прямой выход на эти растущие перспективные рынки. Благодаря этому барьеры, которые западные страны навязывают всему миру, преодолеваются, отметил Путин.

Сокращение очередей на границе на Дальнем Востоке

Путин выступил за сокращение очередей на границе, передает РИА Новости. Как уточнил глава государства, время досмотра грузового транспорта на Дальнем востоке должно составлять не более 10 минут. Он напомнил, что соответствующая задача была поставлена на послании Федеральному собранию.

Накануне министр транспорта Российской Федерации Роман Старовойт на сессии «На Восток! Маршруты нового времени» заявил, что сейчас проблема пограничных переходов особенно остро стоит для Дальнего Востока. Однако благодаря бюджетным вложениям и отечественным технологиям ситуация стабилизируется, отметил он.

Сохранение ставки по дальневосточной и арктической ипотекам

Путин счел целесообразным оставить ставку 2% по дальневосточной и арктической ипотеке, передают «Известия».

Глава государства считает, что в данном вопросе должна быть поставлена точка. Он обратил внимание на то, что кредитом под рекордно низкие 2% годовых могут воспользоваться молодые семьи, в которых родители не достигли возраста 36 лет, кроме того, получатели Дальневосточного гектара, сотрудники предприятий оборонной промышленности, учителя и врачи.

«Такая же ипотека на тех же условиях выдается и в арктических регионах. Мы уже продлили эти программы до конца 2030 года», — добавил президент.

Повышение выплаты на ипотеку многодетным в дальневосточных регионах

Путин выступил за введение выплаты для погашения ипотечного кредита многодетным семьям в размере 1 миллиона рублей в дальневосточных регионах, где низкий коэффициент рождаемости, задним числом - 1 июля 2024 года, передает РИА Новости.

«Я прошу коллег ускорить принятие нормативных актов, чтобы эта мера заработала с 1 июля текущего года, то есть, по сути, задним числом», - подчеркнул глава государства.

Наращивание грузопотока по Северному морскому пути

Путин заявил о планах России продолжать увеличивать грузопоток по Северному морскому пути, передает РИА Новости.

Наращивание будет происходить в том числе за счет активного освоения арктических месторождений, перенаправления грузов с Запада на Восток за счет увеличения транзита, отметил глава государства.

Ускорение принятия закона о международных ТОРах на Дальнем Востоке

Путин обратился к парламенту и правительству страны с просьбой ускорить работу над законопроектом, необходимым для создания на Дальнем Востоке международных территорий опережающего развития (ТОР), передает ТАСС.

Как указал президент, первая международная территория опережающего развития будет создана в Приморском крае.