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В РФ обновят список товаров для параллельного импорта

Министерство промышленности и торговли РФ намерено исключить около 200 позиций из списка товаров для параллельного импорта. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил заместитель главы ведомства Роман Чекушов, передает ТАСС.

В России обновят список товаров для параллельного импорта
© РИА Новости

По его словам, соответствующий приказ уже подписан и направлен на согласование в министерство юстиции страны.

«Сейчас мы ждем его государственной регистрации в течение буквально двух недель плюс–минус. Это зависит от процедуры», — добавил Чекушов.

Чиновник отметил, что в первую очередь изменения коснутся потребительского сектора. Тем не менее он не стал уточнять, какие именно позиции будут исключены из списка товаров для параллельного импорта.

В то же время заместитель главы Минпромторга РФ анонсировал увеличение в перечне числа брендов спортивной одежды и обуви. Как он сказал, ведомство приняло решение включить их в механизм параллельного импорта, так как российский рынок пока не насыщен данной категорией товаров.

27 июня заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Сергей Пузыревский предложил сделать параллельный импорт в РФ бессрочным. Он выразил уверенность, что властям следует пересмотреть содержание этого принципа в Гражданском кодексе.

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