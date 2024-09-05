В Минэнерго РФ рассказали о грядущих поставках нефтепродуктов Монголии

Россия готовится направлять Монголии 1,8 млн тонн нефтепродуктов и 60 тысяч тонн авиакеросина в год. Такую норму предусматривает соглашение между странами, заявил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев в рамках Восточного экономического форума, который проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, передает агентство «Прайм».

На текущей неделе между Россией и Монголией было подписано соглашение о сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов. Также стороны поставили подписи под соглашением о поставках авиационного топлива.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович рассказал о поставках российской нефти в Индию и КНР. По его словам, эти страны останутся крупнейшими покупателями российской нефти еще на долгие десятилетия

В четверг, 5 сентября, цены на нефть повысились на данных Американского института нефти (API) о резком снижении запасов в США. Согласно оценкам API, резервы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 7,4 млн баррелей. Такое сокращение, если оно подтвердится официальными данными, станет самым существенным с июня.