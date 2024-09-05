Путин назвал сумму подписанных на трех последних ВЭФ соглашений

Президент России Владимир Путин заявил, что на трех последних заседаниях Восточного экономического форума (ВЭФ) были подписаны свыше тысячи соглашений на сумму, превышающую 10,5 трлн рублей. Трансляцию пленарного заседания форума ведет ТАСС.

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Девятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Он считается ведущей площадкой для развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главной темой мероприятия в этом году станет «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее Путин открыл пленарное заседание ВЭФ-2024.