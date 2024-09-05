В Китае нашли способ побороть проблему с российскими платежами

Китайские власти работают над устранением проблем с российскими трансграничными платежами, заявил NEWS܂ru председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Люцинь на полях ВЭФ.

По его словам, существуют инструменты, способные прийти на замену, в том числе система бартера.

«Скоро будет создано несколько площадок для решения вопроса. <...> Желание сотрудничать между Россией и Китаем [проявляется] очень активно», — добавил он.

Ранее стало известно, что банки ОАЭ стали отклонять платежи российских импортеров за китайскую технику, хотя они ранее проводили расчеты через кредитные организации Дубая. Эксперты объяснили, что блокировку инициируют в Китае из-за санкционных рисков.

Банки Китая стали отклонять платежи из-за русских имен в платежных документах

Российские платежи за электронику начали блокировать весной. Речь идет о «грязных рублях», которые китайские банки пытаются сократить в секторе. Эксперты считают, что к концу осени — началу зимы в России может возникнуть дефицит техники, а цены подскочат на 8–10%.

В начале августа сообщалось, что небольшие банки Китая, из которого, как предполагают, в Россию поступает высокотехнологичный импорт, отказываются принимать платежи из РФ. Хотя во многом именно на них рассчитывал отечественный бизнес, столкнувшийся с трудностями при переводах. Ожидалось, что мелкие банки менее подвержены риску подпасть под санкции. Но оказалось, что и они не готовы вести дела с российскими компаниями.