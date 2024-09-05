В ВТБ рассказали, что произойдет со ставкой в сентябре

Совет директоров Центробанка РФ на предстоящем заседании оставит ключевую ставку на текущем уровне. С таким предположением выступил глава ВТБ Андрей Костин, передает РИА Новости.

Костин пообщался с журналистами в кулуарах Восточного экономического форума. Он отметил, что аналитики банка прогнозируют рост ключевой ставки до уровня в 20%. При этом сам глава ВТБ придерживается другого мнения на этот счет. Он ожидает сохранения показателя.

У Костина также поинтересовались, когда регулятор может начать цикл снижения ставки. Он заявил, что ждать ее падения до конца года точно не стоит.

Набиуллина оценила возможность повышения ключевой ставки до 20%

Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что Банк России в сентябре поднимет ключевую ставку. По его словам, речь идет о повышении показателя еще на 200 базисных пунктов. Так, ключевая ставка может достичь 20%, отметил эксперт. По его словам, регулятор будет держать ее на таком уровне до середины следующего года.