Индия и Россия разрабатывают новые системы межбанковских обменов

Индия и Россия работают над новыми механизмами финансовых обменов с Россией, которые должны внести предсказуемость в торговые операции. Об этом заявил ТАСС посол в РФ Винай Кумар на полях Восточного экономического форума.

"Мы решаем важные вопросы, связанные с финансами и логистикой. Мы сейчас разрабатываем новые системы обмена сообщениями между банками. Это должно создать основу для предсказуемой торговли и позволить нам достичь целевых показателей, установленных лидерами двух стран во время их встречи в Москве", - сказал дипломат.

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