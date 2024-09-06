Центробанк объяснил аномалии с курсом рубля

В августе возможности ряда игроков проводить арбитражные сделки (позволяют зарабатывать на разнице курсов валют на разных рынках) на российском рынке сократились, из-за чего официальные курсы доллара и евро росли падали на несколько процентов в день, а юань был стабилен. Об этом говорится в Центробанка «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики».

За месяц рубль ослабел к основным иностранным валютам на 1,8-8 процентов, однако средние курсы изменились в меньшей степени. К доллару российская валюта ослабла на 1,9 процента, к евро — на 3,2 процента, а к юаню курс сохранился.

Об аномалиях на валютном рынке в России стали говорить в середине августа. Участники рынка отмечали, что резкие скачки доллара и евро никак не отражаются на юане, что ставит под сомнение адекватность курсов.

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Участники рынка даже предлагали Центробанку отказаться от установления курса юаня через Мосбиржу и унифицировать процесс, чтобы определять все три главные валюты через внебиржевые торги. Тем не менее в регуляторе выразили уверенность, что торги отражает реальное положение дел.

На этой неделе странности возникли уже с китайской валютой. За сутки он подскочил сразу на 6,5 процента, при этом фьючерс на юань торговался заметно ниже, чем на споте, чего, как отмечают экономисты, при адекватном курсообразовании быть никак не может.