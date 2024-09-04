Экономист спрогнозировал курс доллара на следующую неделю

Кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер спрогнозировал курсы валют на следующую неделю.

В беседе с «Газетой.Ru» он выразил мнение, что курс доллара составит около 88,6 рубля, евро — 97,8 рубля, а юань будет стоить 12—12,5 рубля.

«На внебиржевом рынке доллар и евро сильно упали. В этом нет ничего удивительного — ранее о такой коррекции недвусмысленно сигналили фьючерсы на иностранные валюты», — сказал Зельцер.

По его словам, фьючерсы постоянно были дешевле, чем на внебиржевом рынке.

Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев сделал прогноз курсов валют до конца 2024 года. По его мнению, цена доллара составит около 90 рублей, евро — 100, а юаня — 12 рублей.