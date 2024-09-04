Молдавия накопила на зиму 170 млн куб. м газа

Молдавия сформировала запасы газа в объеме 170 млн куб. м на зимний период и планирует закупить еще 50 млн куб. м. Об этом заявил министр энергетики республики Виктор Парликов в интервью телеканалу Exclusive TV.

"Молдовагаз" закачал в газовые хранилища в соседних странах 120 млн куб. м. 50 млн куб. м закачал "Энергоком". И "Энергоком" закупит для хранения еще 50 млн куб. м", - сказал Парликов.

В зимний период Молдавия потребляет от 50 до 100 млн куб. м газа в месяц. Перебои в поставках могут произойти в случае полного прекращения транзита российского газа по территории Украины, так как в Киеве пока не подтвердили продление контракта с "Газпромом" после 2024 года.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на газ и электроэнергию, который спровоцировал акции протеста в стране. Кроме того, с октября 2022 года "Газпром", который ранее был единственным поставщиком газа в республику, на 30% сократил суточный объем его подачи из-за проблем с транзитом по территории Украины. В этой ситуации Молдавия полностью перешла на закупки топлива у европейских поставщиков, а российский газ направляется в непризнанное Приднестровье.