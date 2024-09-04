Слухи о скором конце доллара назвали преувеличенными

Многочисленные предположения о скором завершении господства доллара на мировом финансовом рынке сильно преувеличены, конец его гегемонии не просматривается даже в среднесрочной перспективе. Таким образом оценки ситуации прокомментировали в американском банке JPMorgan, передает Reuters.

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Аналитики напомнили, что причины доминирования доллара являются структурными по своей природе, а слухи о проблемах американской валюты основаны на диверсификации расчетов стран, которые попали под санкции США.

Однако одновременно с этим растут объемы номинирования в долларах банковских депозитов на развивающихся рынках и вложения в них суверенных фондов благосостояния. Эти процессы более чем полностью компенсируют некоторое снижение доли доллара в общем объеме резервных фондов таких рынков.

Вместе с тем последовательно увеличивается доля доллара в общем объеме мировых обязательств, так что даже в Китае идея дедолларизации пока выглядит слишком преувеличенной.

Эрозия нынешнего положения американской валюты, считают в JPMorgan, растянется как минимум на десятилетия, а самым серьезным риском является возможная фрагментация международной платежной системы. Речь идет о создании локальной альтернативы системе SWIFT, о чем говорят такие страны, как Россия и Китай, а также национальные цифровые валюты, которые позволили бы обойти американскую банковскую систему.

Между тем доверию частного сектора к доллару как способу сберечь накопления, по всей видимости, ничего не грозит, заключают в банке.

Ранее о начале дедолларизации мировой экономики в интервью РИА Новости рассказала независимый кандидат в сенаторы от штата Нью-Йорк Дайан Сэйр, занявшая на выборах 2022 года последнее место с результатом 0,46 процента.