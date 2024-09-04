Посол пожаловался на проблемы в торговле с Турцией

Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов заявил о сохранении проблем во взаиморасчетах между Россией и Турцией. По его словам, сейчас все чаще встречаются случаи «выдавливания» фирм, которые занимаются транзитом товаров в РФ, передает РИА Новости.

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Таких клиентов активно выявляют в банках Турции, отметил посол. Однако, по его словам, Посольство и Торгпредство продолжают оказывать помощь российским компаниям в рамках своих полномочий.

«Вновь напоминаем, что российские хозяйствующие субъекты, сталкивающиеся в своей внешнеэкономической деятельности с подобного рода проблемами, могут обращаться непосредственно в наше Торгпредство», – сообщил Ерхов, отметив, что помощь будет оказана в индивидуальном порядке.

О массовых отказах турецких банков сотрудничать с российскими компаниями стало известно в начале текущего года. Как сообщали СМИ, решение прекратить работу связано с нежеланием организаций попасть под вторичные санкции США.