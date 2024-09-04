В Банке России нашли причину обвала индекса Мосбиржи

Одна из причин обвала индекса Мосбиржи может заключаться в сделках по ценным бумагам, которые перевели в Россию. Об этом заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. Его цитирует РБК.

Он призвал не забывать, что рынок реагирует на самые разные сигналы, которые влияют на поведение инвесторов. Однако системных изменений пока не наблюдается, хотя какие-то колебания всегда возможны из-за тех или иных конъюнктурных событий.

Кроме того, Мамута напомнил о предписании регулятора, закрывшее механизм по переводу в Россию купленных у недружественных нерезидентов бумаг. И хотя регулятор сделал все быстро, какое-то влияние все равно могло быть оказано.

Как известно, 19 августа индекс Мосбиржи снизился до минимального за год уровня. Данный показатель опустился ниже 2800 пунктов впервые с 5 июля 2023 года.