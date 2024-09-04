Стоимость нефти Brent упала до уровня декабря 2023 года

Данные торгов свидетельствуют о падении мировых цен на нефть. Они снизились на 1%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца прошлого года опустилась ниже 73 долларов. На это обратило внимание РИА Новости.

По состоянию на 10:23 мск ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent дешевели на 1,15%, до 72,89 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на WTI падала на 1,31%, до 69,41 доллара.

Как сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на аналитика City Index и FOREX.com, оптимистичные прогнозы ОПЕК в отношении глобального спроса на нефть пока не материализовались, поскольку экономика Китая, крупнейшего мирового импортера сырья, ослабевает.

Ранее основатель и генеральный директор Open Oil Market Сергей Терешкин заявил «Известиям», что сокращение добычи нефти в Ливии лишь ненадолго подстегнет рост цен на мировом рынке.