В Минэнерго спрогнозировали рост мирового спроса на СПГ

Первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин ожидает увеличения спроса на сжиженный природный газ (СПГ) в мире в ближайшие шесть лет. Так, по его словам, объем вырастет до 580-600 млн тонн, а затем - до 700 млн тонн, передает ТАСС.

Сегодня Сорокин выступает на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2024). Он напомнил о том, что в настоящее время спрос на СПГ составляет чуть более 400 млн тонн. Первый замминистра сообщил об активном переходе на СПГ в мире.

Ранее турецкое издание Duvar сообщило, что в условиях западных санкций Россия все больше внимания уделяет торговле сжиженным природным газом. Подчеркивалось, что после введения антироссийских санкций перед Москвой встала необходимость освоения новых рынков и стратегий. В итоге Россия стремится диверсифицировать экспорт и найти новые рынки сбыта сжиженного газа, увеличив его экспорт, подчеркнуло издание.

Также ранее стало известно о резком падении поступлений СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в августе. По итогам прошедшего месяца они составили 7,16 млрд куб. м, оказавшись на 12% ниже, чем в июле, и на 26% меньше к 2023 году.