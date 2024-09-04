В Сбере рассказали, чего ждать от курса рубля

Сбербанк ожидает, что курс рубля будет в дальнейшем ослабляться в сравнении с нынешним уровнем.

Об этом заявил старший вице-президент Сбербанка Тарас Скворцов в интервью телеканалу РБК.

"Мы предполагаем, что рубль будет несколько ослабляться в дальнейшем, особенно от того уровня, который есть сейчас", - сказал он на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он отметил, что в нынешней ситуации рубль "искусственно укрепился" из-за сложностей в проведении операций, связанных с западными санкциями в отношении Мосбиржи. После решения этих сложностей и стабилизации денежных потоков банк ожидает ослабления курса рубля до уровня, фиксировавшегося до момента введения ограничений в отношении площадки.

По словам Скворцова, отмечающееся сейчас падение фондового рынка РФ будет пройдено до начала 2025 года, развитие экономики и хорошие показатели российских компаний позволят "оттолкнуться от дна" и начать рост.

12 июня Минфин США ввел санкции против Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ), входящего в состав группы "Московская биржа". В связи с этим Мосбиржа сообщила, что с 13 июня приостанавливает торги долларом и евро. Банк России (ЦБ РФ) объявил, что граждане и компании могут покупать и продавать доллары и евро, несмотря на санкции, для определения курсов доллара и евро к рублю регулятор будет использовать банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.

О форуме

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году - "Дальний Восток - 2030. Объединим усилия, создавая возможности". Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике".

Организатор мероприятия - Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.