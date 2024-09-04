Кубинцы заинтересовались российским рынком сбыта стройматериалов

Предприятия строительной отрасли Кубы рассматривают возможность поставок мрамора в Россию и модернизации устаревших заводов строительных материалов при содействии российской стороны. Об этом в интервью ТАСС в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

© РИА Новости

"Также поднимем вопрос промышленных предприятий на Кубе по производству строительных материалов. У них много мрамора и отделочных материалов. Наши кубинские друзья открыты, конструктивны. Они заинтересованы в нашем рынке сбыта и в том, чтобы мы изучили возможность модернизации существующих заводов, которые работают плохо", - перечислил он в числе прочих вопросов, которые планируется обсуждать с представителями Кубы на площадке Международного строительного чемпионата в октябре 2024 года.

Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году - "Дальний Восток - 2030. Объединим усилия, создавая возможности".

Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике". Организатор мероприятия - Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.