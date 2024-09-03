$88.61-1.3997.81-1.45
Почта

Россия рекордно нарастила закупку турецкой рыбы

Россия рекордно нарастила закупку рыбы из Турции. Об этом со ссылкой на данные статистической службы республики пишет РИА Новости.

Россия рекордно нарастила закупку турецкой рыбы
© Lenta.ru

За январь-июль 2024 года объем поставок рыбы в РФ достиг 190,5 миллиона долларов, что стало историческим максимумом. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, закупки выросли на 15 миллионов долларов. Основной объем поставок в текущем году пришелся на форель (158,8 миллиона долларов), лаврак (11 миллионов долларов) и карасей (8,3 миллиона долларов).

Россия остается главным покупателем турецкой рыбы четвертый год подряд. В топ-3 главных направлений для экспорта такой продукции из республики также вошли Италия (132 миллиона долларов) и Нидерланды (98 миллионов долларов).

Ранее председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов спрогнозировал, что престижные сорта красной рыбы и икра могут подорожать к Новому году. Он отметил, что таких продуктов на прилавках российских магазинов в этом году будет в два раза меньше на фоне плохого улова. Кроме того, на ценах скажется и ситуация, когда из-за инфляции приходится наращивать заработные платы для работников этой отрасли, добавил эксперт.

Экономика
2