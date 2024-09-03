Аналитики ЦБ отметили снижение рисков стагфляции в России

Российская экономика начала демонстрировать признаки движения в сторону сбалансированных темпов роста при замедлении инфляции, говорится в опубликованном Банком России бюллетене "О чем говорят тренды". Соответственно, риски стагфляции, когда экономика упирается в границы своих производственных возможностей при приводящем к инфляции высоком спросе, понизились.

"Поступающая статистическая информация за июль и широкий круг оперативных индикаторов и опросов указывают на более умеренный рост экономической активности в начале III квартала по сравнению с II кварталом", - также отмечают аналитики ЦБ.

Частично такая динамика связана с меньшим увеличением спроса, чем ожидали компании. Так, благодаря тому, что в июле - августе в динамике потребления населением товаров и услуг появились признаки замедления, в промышленности наметился некоторый рост запасов готовой продукции.

"Хотя инвестиционные планы и планы по найму персонала компаний остаются высокими по историческим меркам, намечается тенденция к их снижению", - также отметили в ЦБ.

Замедление наметилось и в розничном кредитовании - во многом благодаря отмене или переформатированию льготных ипотечных программ. Также замедлению роста кредитования способствовало ужесточение макропруденциального регулирования сегмента необеспеченного потребительского кредитования. Вместе с тем, корпоративное кредитование продолжает расти высокими темпами.