Цена криптовалюты Toncoin рухнула на 94%, до 0,3 доллара. На это обратило внимание агентство «Прайм».

Уточняется, что столь резкое падение может быть обусловлено техническим сбоем ряда площадок. В частности, подобное падение криптовалюты зафиксировано на биржах Binance и Сoinmarketca. При этом на других площадках никаких изменений в цене не наблюдается. Стоимость TON продолжает составлять около 5 долларов.

Напомним, что криптовалюта Toncoin используется для операций в Telegram. Курс TON начал падать сразу после задержания основателя мессенджера Павла Дурова. В первый день Toncoin потерял 17%.

Как стало известно, по итогам августа первая криптовалюта - Bitcoin - подешевела на 8,6%. Сентябрьское падение исторически составляет в среднем 4,5%.

Ранее председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что регулируемую российскую криптовалютную биржу в России могут внедрить до конца 2024 года. Депутат указал на наличие потенциальных участников «этого процесса». Он также сообщил о необходимости заняться проработкой механизмов их допуска и контроля всех процессов.