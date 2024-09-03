Аналитик рассказал, что будет с ключевой ставкой в сентябре

Банк России в сентябре поднимет ключевую ставку, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. В беседе с «Газетой.Ru» он спрогнозировал повышение показателя еще на 200 базисных пунктов.

Так, ключевая ставка может достичь 20%, отметил эксперт. По его словам, регулятор будет держать ее на таком уровне до середины следующего года. Также аналитик прогнозирует рост ставок по вкладам вслед за корректировкой ключевой ставки.

Он обратил внимание на то, что на фоне ожидаемых тенденций привлекательность рублевых сбережений увеличится. Следовательно, российская валюта будет демонстрировать укрепление, предположил Васильев. Кроме того, собеседник выразил уверенность в том, что ставки по депозитам в ближайшие недели будут повышаться на ожиданиях дальнейшего подъема ключевой ставки.

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Заседание Совета директоров Центробанка РФ по ключевой ставке запланировано на 13 сентября. Напомним, что последний раз регулятор менял ключевую ставку в июле. Тогда он принял решение поднять ее на 200 базисных пунктов, до 18%.

Ранее главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов в беседе с Banki.ru назвал рост ключевой ставки уровня 20% до конца года самым вероятным сценарием. По его словам, динамика кредитования опережает прогнозную траекторию ЦБ.