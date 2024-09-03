Поставки СПГ в Европу рухнули

Евросоюз в августе импортировал сжиженный природный газ (СПГ) в объеме 230,9 млн куб. м в сутки. Это на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Более того, это минимальный показатель с осени 2021-го. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные ассоциации европейских операторов газовых хранилищ Gas Infrastructure Europe (GIE).

Всего за август в ЕС завезли 7,15 млрд куб. м природного газа. По сравнению с июлем поставки снизились на 12%.

По итогам первых восьми месяцев импорт СПГ в страны Евросоюза сократился на 17% в годовом выражении и составил 73,8 млрд куб. м. Аналитики связывают такую динамику в том числе с ростом стоимости газа.

Цены на СПГ в Европе за лето взлетели на 16%. Среди основных причин подорожания топлива — жаркая погода в регионе, перенаправка поставок в Азию и атака ВСУ на Курскую область.