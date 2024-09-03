Нарастить импорт бананов в Россию можно из Гватемалы, заявил исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз») Дмитрий Востриков. По его словам, которые приводит ТАСС, ключевым их поставщиком в Россию сейчас является Эквадор, на который приходится 95% всего импорта.

При этом за год цены на этот продукт выросли на 31,2% и на конец августа составили 145,2 рубля за килограмм.

«Нарастить импорт бананов в Россию можно из Гватемалы, в других странах-экспортерах снижение производства и цены более высокие», — говорит Востриков.

Причиной подорожания продукта эксперт объяснил ростом отпускных цен производителями на 6-20%. Оно обусловлено снижением производства в некоторых странах-экспортерах из-за неблагоприятных погодных условий и болезней растений. При этом происходит это на фоне растущего мирового спроса, а также удорожание логистики международных поставок.

Ранее ученые предупредили, что бананы скоро могут исчезнуть из-за заболевания, вызываемого грибком Fusarium oxysporum f.sp. cubense, который приводит к гниению плодов. Эксперты считают, что миру грозит «банановый апокалипсис». Ученые напомнили, что в 50-е годы грибок уже истребил сорт «гро мишель». Сейчас им заражен популярный сорт «кавендиш».