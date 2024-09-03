КНР и ЮАР решили укреплять сотрудничество в БРИКС

КНР и ЮАР планируют усилить взаимодействие в рамках БРИКС, сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление двух стран по итогам переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента ЮАР Сирила Рамапосы в Пекине.

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Стороны намерены сделать вопросы экономического развития ключевыми в повестке международного сотрудничества. КНР и ЮАР выразили намерение «активно способствовать возвращению вопросов развития в центр повестки международного сотрудничества». Пекин и Кейптаун также нацелены на реализацию повестки ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Из документа следует, что Китай высоко оценивает активную роль ЮАР в «историческом расширении» состава членов БРИКС.

БРИКС основали в 2006 году Бразилия, Россия, Индия и Китай, в 2011 году к ней присоединилась ЮАР. 1 января 2024 года Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия стали полноправными участниками группы. В текущем году председательствует в объединении Россия.