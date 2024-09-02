Денежные переводы в Армению из России резко упали

Объем денежных переводов из России в Армению по итогам января-июня 2024 года упал на 23% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее — до $1,6 млрд, следует из доклада Министерства экономического развития страны «Армения: Экономические перспективы» за первое полугодие. В первом квартале текущего года по данным того же ведомства объемы переводов из РФ сократились на 16% (хотя ЦБ Армении оценивал их снижение на 40%)

Переводы из США, наоборот, увеличились за первые шесть месяцев текущего года: на 5,3% до $325,3 млн (по итогам января – марта они выросли на 12%).

Общий приток денежных переводов в Армению в первом полугодии, по данным Минэка, достиг $2,5 млрд, сократившись на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистый приток денежных переводов в январе-июне составил $595,4 млн (-33,7% по сравнению с январем-июнем 2023 года).

В начале 2024 года издание РБК сообщало , что объем денежных переводов из России в соседние страны по итогам 2023 года снизился после рекордного роста на сотни процентов в 2022 году. Всего суммарно в 2023 году (с учетом данных Армении и Киргизии за не полный год) в Армению, Киргизию, Грузию и Казахстан было отправлено $7,7 млрд, что меньше показателя 2022 года на 12%.